Vigilia di Inter-Kairat, spazio alle considerazioni dei protagonisti. Nella sala stampa nerazzurra in arrivo anche Carlos Augusto, candidato per una maglia da titolare sulla corsia mancina.

Quanto è importante la gara di domani?

"Sappiamo che in questa Champions League è importante vincere, fare punti, ma anche la differenza reti. Giochiamo in casa, loro vengono per fare una grande prestazione. Dobbiamo essere concentrati su di noi, poi arriveranno quattro partite difficili in Champions League".

A Verona avete un pochino subito sulla tua corsia.

“E’ stato un caso. Lavoriamo in entrambe le fasi, ci sono poi momenti in cui dobbiamo essere più concentrati per fare meglio la fase difensiva. Vogliamo sempre fare bene, dobbiamo continuare il nostro cammino”.

C'è ancora qualcosa di psicologico nei momenti di difficoltà?

"Sono momenti della partita. Bisogna anche saper soffrire, vittorie che arrivano all'ultimo minuto contano tanto nell'animo della squadra. Stiamo facendo bene, possiamo migliorare ancora per provare a vincere il campionato".

Ti senti più considerato dell’anno scorso? Dove preferisci giocare?

“Mi sento più integrato. Tutti, anche i giovani arrivati, entrano nelle rotazioni del mister. Questo aiuta anche chi gioca meno. Lavoriamo tanto durante la settimana, anche fisicamente: ci aiuta tanto. Quando entriamo in campo dobbiamo fare del nostro meglio per mettere in difficoltà il mister. Abbiamo un grande gruppo, faremo grandi cose. Il ruolo? Mi piace giocare. Terzo o quinto, in una squadra offensiva come la nostra, mi va bene. Provo a imparare da Bastoni e Dimarco per fare buone prestazioni”.

Ti aspettavi di non essere convocato?

"La nazionale è un obiettivo di tutti nell'anno del mondiale. Prima di tutto voglio aiutare l'Inter, poi ovviamente il Brasile è un obiettivo. Farò del mio meglio, devo approfittare delle opportunità".

Come mai c’è differenza tra i gol subiti in Champions e in campionato?

“In Europa abbiamo una concentrazione maggiore, dobbiamo fare in campionato anche così. La differenza reti in Champions è importante, ma dobbiamo fare bene indipendentemente dall’avversario”.

Come vi ha ridato motivazione Chivu?

“Ci ha dato tanto, è stato un grande calciatore ed è stato nello spogliatoio. Ha aiutato tutti a ritrovare fiducia, ora pensiamo a questa stagione. Ci ha dato gli stimoli giusti, bisogna continuare così”.

In cosa migliorare?

"Non siamo mai perfetti. Io devo migliorare, lavorare di più. Ci sono punti in cui voglio migliorare, sono ambizioso".