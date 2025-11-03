Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, è intervenuto in conferenza stampa accanto a Luciano Spalletti alla vigilia dell'impegno dei bianconeri in Champions contro lo Sporting Lisbona. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Juventus, Di Gregorio: “Scudetto? E’ la direzione in cui tutti vogliamo andare. Spalletti…”
partite
Juventus, Di Gregorio: “Scudetto? E’ la direzione in cui tutti vogliamo andare. Spalletti…”
Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Champions contro lo Sporting
Hai un obiettivo di squadra?—
"Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono. È una società che ha sempre vinto. Noi vogliamo vincere qualcosa, però questo passa da una partita alla volta".
Credete nello Scudetto?—
"Il mister è ambizioso come lo siamo tutti. Quando sei qua devi vincere e non puoi accontentarti. Noi dobbiamo fare di tutto per vincere. Questa è la direzione dove vogliamo andare tutti".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA