Juventus, Di Gregorio: “Scudetto? E’ la direzione in cui tutti vogliamo andare. Spalletti…”

Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Champions contro lo Sporting
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, è intervenuto in conferenza stampa accanto a Luciano Spalletti alla vigilia dell'impegno dei bianconeri in Champions contro lo Sporting Lisbona. Ecco le sue dichiarazioni:

Hai un obiettivo di squadra?

—  

"Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono. È una società che ha sempre vinto. Noi vogliamo vincere qualcosa, però questo passa da una partita alla volta".

Credete nello Scudetto?

—  

"Il mister è ambizioso come lo siamo tutti. Quando sei qua devi vincere e non puoi accontentarti. Noi dobbiamo fare di tutto per vincere. Questa è la direzione dove vogliamo andare tutti".

