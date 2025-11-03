"Quando sei alla Juve gli obiettivi ci sono. È una società che ha sempre vinto. Noi vogliamo vincere qualcosa, però questo passa da una partita alla volta".

Credete nello Scudetto?

"Il mister è ambizioso come lo siamo tutti. Quando sei qua devi vincere e non puoi accontentarti. Noi dobbiamo fare di tutto per vincere. Questa è la direzione dove vogliamo andare tutti".