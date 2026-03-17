Champions League, Guardiola: “Per la rimonta ho un solo piano, provarci”

"Non ho un piano speciale per rimontare i tre gol dell'andata al Real Madrid, se non questo: provarci". Il Manchester City vede sfumare le sue ambizioni di titolo in Premier dopo l'ultimo pareggio, ma è la Champions di domani che potrebbe decidere il futuro di Pep Guardiola. "Sono sicuro che in casa possiamo segnare al Real - ha detto il tecnico catalano, alla vigilia dell'ottavo di ritorno nel quale gli inglesi partono dallo 0-3 del Bernabeu - Il problema è come difenderemo".

"Sarebbe facile dire: ragazzi, dobbiamo segnare tre gol nei primi venti minuti, ma è necessario adottare una strategia sostenibile" per tutta la partita. Insomma, serve un'impresa "colossale ma non impossibile". "Dobbiamo cercare di creare una dinamica positiva, giocare una buona partita con i giocatori di talento che abbiamo, difendendo bene", ha riassunto l'allenatore, che alla vigilia ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori "L'ho fatto una o due volte in questa stagione, non è una novità".