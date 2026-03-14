Atalanta, Palladino: “Rialzati da grande squadra contro corazzata Inter. Mi aspettavo…”

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con l'Inter che ha aperto il sabato di Serie A. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: “Abbiamo affrontato una squadra che si sta giocando lo scudetto e che voleva far punti. Nel primo tempo volevamo stare leggermente più bassi, pensando che loro volessero attaccare la nostra profondità. Non siamo stati bravi in ripartenza. Nel secondo tempo ho dato fiducia allo spogliatoio e i cambi hanno fatto la differenza. Abbiamo cambiato l’inerzia della gara. Il punto è stato meritato. A un certo punto si poteva sia vincere che perdere, ma è il nostro DNA. Il nostro coraggio non lo perderemo mai”.