Atalanta, Palladino: “Rialzati da grande squadra contro corazzata Inter. Mi aspettavo…”

Quanto era mancato Ederson?
"A me mancano tutti, vorrei averli tutti a disposizione. Hanno tirato la carretta Pasalic, De Roon e Musah a centrocampo, ora abbiamo un giocatore in più in mezzo e abbiamo recuperato De Ketelaere. Domani tornerà anche Raspadori. Voglio fare i complimenti allo staff medico".
Ennesimo gol nel finale?
“Mi piacerebbe segnare anche prima, non sempre è facile riprenderle. Non molliamo mai, ma andare in vantaggio alcune volte sarebbe meglio”.
Come cambiano le partite le sostituzioni?
"Vari fattori come l'aspetto fisico. Stiamo bene fisicamente, cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Chiunque entra riesce a dare una mano alla squadra, esprimendosi al 100% e questo mi gratifica".
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