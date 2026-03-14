FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Atalanta, Palladino: “Rialzati da grande squadra contro corazzata Inter. Mi aspettavo…”

partite

Atalanta, Palladino: “Rialzati da grande squadra contro corazzata Inter. Mi aspettavo…”

Atalanta, Palladino: “Rialzati da grande squadra contro corazzata Inter. Mi aspettavo…” - immagine 1
Le parole dell'allenatore dei bergamaschi in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Atalanta di questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con l'Inter che ha aperto il sabato di Serie A. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: “Abbiamo affrontato una squadra che si sta giocando lo scudetto e che voleva far punti. Nel primo tempo volevamo stare leggermente più bassi, pensando che loro volessero attaccare la nostra profondità. Non siamo stati bravi in ripartenza. Nel secondo tempo ho dato fiducia allo spogliatoio e i cambi hanno fatto la differenza. Abbiamo cambiato l’inerzia della gara. Il punto è stato meritato. A un certo punto si poteva sia vincere che perdere, ma è il nostro DNA. Il nostro coraggio non lo perderemo mai”.

Quella sconfitta col Bayern vi ha dato paradossalmente qualcosa in più in termini di coraggio?

“Il nostro piano gara col Bayern è stato chiaro, volevamo giocarci in casa le poche chance di passare il turno. Kompany mi ha detto che a loro riesce tutto in questo momento, sono in grande forma e sono una squadra di grandissimo livello. Mi aspettavo un contraccolpo psicologico oggi, invece i ragazzi si sono rialzati da grande squadra. Abbiamo affrontato una corazzata come l’Inter come se non fosse successo nulla”.

LEGGI ANCHE

Quanto era mancato Ederson?

"A me mancano tutti, vorrei averli tutti a disposizione. Hanno tirato la carretta Pasalic, De Roon e Musah a centrocampo, ora abbiamo un giocatore in più in mezzo e abbiamo recuperato De Ketelaere. Domani tornerà anche Raspadori. Voglio fare i complimenti allo staff medico".

Ennesimo gol nel finale?

“Mi piacerebbe segnare anche prima, non sempre è facile riprenderle. Non molliamo mai, ma andare in vantaggio alcune volte sarebbe meglio”.

Come cambiano le partite le sostituzioni?

"Vari fattori come l'aspetto fisico. Stiamo bene fisicamente, cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Chiunque entra riesce a dare una mano alla squadra, esprimendosi al 100% e questo mi gratifica".

 

Leggi anche
Inter Atalanta post partita
Allegri: “Inter la migliore, facciamo la corsa su di noi. Rimonta? Solo un modo per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA