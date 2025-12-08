Domanda sul finale dello scorso anno all'allenatore nerazzurro che ha risposto spiegando che si lavora per guardare avanti

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 17:46)

Una bella domanda, l'ha definita così Cristian Chivu quella che gli è stata fatta in conferenza stampa e che riguarda il finale della scorsa stagione. "Una vittoria contro una squadra come il Liverpool può cancellare le scorie del finale di stagione passato o tutto è stato già cancellato?", gli hanno chiesto.

E il mister ha risposto così: «Una bella domanda. Ma è difficile da valutare quello che i giocatori hanno dentro. Quello che posso dare per certo e il lavoro e tutto quello che ogni giorno facciamo per essere competitivi in questa stagione. Quello che è accadiuto l'anno scorso non lo possiamo cancellare. Bisogna andare a schiena dritta e testa alta per questa nuova annata in cui bisogna alzare il livello e mantenere gli obiettivi».

Caos e idee — «Non so se una vittoria o una sconfitta ti dà o toglie qualcosa. So che ogni volta che abbiamo perso abbiamo reagito, so che lavoriamo molto nel quotidiano per superare certi momenti, per migliorare, per diventare più forti di quanto siamo stati. Non è facile neanche per i ragazzi. Ci sono stati tanti cambiamenti importanti, un allenatore nuovo, che arriva con le sue idee che pretende qualcosina in più, che può creare confusione e caos dopo 4 anni con un grande allenatore che ha fatto grandissime cose tra l'altro. Ci mettono tutto per superare questo ed essere competitivi, anche loro ci tengono a fare una bella stagione», ha concluso Chivu.