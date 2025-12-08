Le parole dell’attaccante nerazzurro alla vigilia del prossimo impegno di Champions League Inter-Liverpool

Daniele Vitiello Redattore/inviato 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 14:54)

Il calcio d’inizio della sfida con il Liverpool si avvicina. L’Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano per la rifinitura alla vigilia della gara. Ora è il momento delle conferenze stampa dalla sponda nerazzurra: con Cristian Chivu ci sarà Marcus Thuram. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it.

Avete qualcosa in più del Liverpool ora?

"Non credo. Le partite sono episodi singoli, affronteremo una grande squadra con campioni. Quando i campioni sono messi in dubbio vogliono dare il meglio".

Qual è il pericolo domani sera?

“Affronteremo una grande squadra, proveremo a fare quello che stiamo facendo, aggiungendo sempre qualcosa in più. Poi vedremo”.

Sei pronto a giocare la terza di fila dal primo minuto?

“Sì, mi sento bene. Domanda pericolosa questa (ride, ndr). Sono rientrato da un infortunio, ho recuperato benissimo con l’aiuto dello staff e sono pronto ad aiutare la squadra”.

Manca vincere una grande partita?

“Da quando sono all’Inter ne ho vinte tante. Le partite sono fatte di episodi, sappiamo in cosa migliorare”.

Domani può ricordare i grandi big match della scorsa Champions?

"Contro Bayern e Barcellona eravamo già più avanti. Domani sarà importante, ma magari non con la stessa atmosfera".

Come si è creata l'empatia con il mister?

"Il mister è stato al nostro posto, sa cosa viviamo. Sappiamo il giocatore che è stato, cv'è un legame importante e credo che questo aiuti tanto".

Pensi di essere tra i primi cinque al mondo o è una cosa a cui punti?

"A oggi non penso di essere tra i primi cinque, ma lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso. Non tocca a me dire dove sono ora".

Inter-Liverpool pesa tanto nella storia del club.

“Da bambino era un sogno per me giocare una partita del genere. Vedere San Siro così domani sarà bellissimo”.