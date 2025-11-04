Il tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla viglia del match contro il Kairat, ha parlato del reparto avanzato

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty ha parlato del proprio reparto avanzato: "Ho tutti e quattro gli attaccanti a disposizione domani, e questa è la cosa più importante. Nelle mie scelte non penso mai alla prossima partita, ho 22 giocatori e tutti loro possono essere titolari, possono partire dall'inizio. Altrettanto importanti sono quei 5 che subentrano, cambiano l'inerzia della partita, come è accaduto a Verona nel momento di difficoltà. I cambi all'inizio della ripresa qualche energia in più l'hanno data. Dovevamo fare delle scelte per ridare un po' di energia".

"Lautaro? Si cerca di creare un caso. Per me non è un caso: basta vedere come lavora. Quando non segna un attaccante segna un difensore, un centrocampista e così via. Siamo la squadra che fa più gol di tutti, nonostante qualcuno tira in mezzo anche i gol subiti. Io preferisco a volte anche vincere 4-3, piuttosto che 1-0".

"Io a Lautaro ho fatto un gesto: sorridere. Felicità e passione. Lautaro è un leader, a volte quello che sente come responsabilità gli annebbia i pensieri e sono pensieri negativi. Io gli ho detto: tu sei chi sei, sai quanto lavoro fai, sai quello che rappresenti per noi e quanto noi ti ammiriamo. Però impara anche a sorridere. Deve sorridere un po' di più".