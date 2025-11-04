FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Ho 4 attaccanti a disposizione, sono tutti titolari. Lautaro non è un caso”

partite

Chivu: “Ho 4 attaccanti a disposizione, sono tutti titolari. Lautaro non è un caso”

Chivu: “Ho 4 attaccanti a disposizione, sono tutti titolari. Lautaro non è un caso” - immagine 1
Il tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla viglia del match contro il Kairat, ha parlato del reparto avanzato
Fabio Alampi Redattore 

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty ha parlato del proprio reparto avanzato: "Ho tutti e quattro gli attaccanti a disposizione domani, e questa è la cosa più importante. Nelle mie scelte non penso mai alla prossima partita, ho 22 giocatori e tutti loro possono essere titolari, possono partire dall'inizio. Altrettanto importanti sono quei 5 che subentrano, cambiano l'inerzia della partita, come è accaduto a Verona nel momento di difficoltà. I cambi all'inizio della ripresa qualche energia in più l'hanno data. Dovevamo fare delle scelte per ridare un po' di energia".

Inter
Getty Images

"Lautaro? Si cerca di creare un caso. Per me non è un caso: basta vedere come lavora. Quando non segna un attaccante segna un difensore, un centrocampista e così via. Siamo la squadra che fa più gol di tutti, nonostante qualcuno tira in mezzo anche i gol subiti. Io preferisco a volte anche vincere 4-3, piuttosto che 1-0".

Chivu: “Ho 4 attaccanti a disposizione, sono tutti titolari. Lautaro non è un caso”- immagine 3
Getty Images

"Io a Lautaro ho fatto un gesto: sorridere. Felicità e passione. Lautaro è un leader, a volte quello che sente come responsabilità gli annebbia i pensieri e sono pensieri negativi. Io gli ho detto: tu sei chi sei, sai quanto lavoro fai, sai quello che rappresenti per noi e quanto noi ti ammiriamo. Però impara anche a sorridere. Deve sorridere un po' di più".

Leggi anche
Kairat, Sorokin: “Inter? Sono umani come noi. Il viaggio lungo…”
Kairat, Urazbakhtin: “Tifavo Milan, mai avrei pensato di giocare qui. L’Inter a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA