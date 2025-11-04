Il Kairat Almaty è arrivato a Milano. Al termine ormai della vigilia del match con l'Inter, è il momento delle parole dalla sponda kazaka. Al fianco dell'allenatore è arrivato Egor Sorokin, difensore russo. Qui le sue considerazioni: "Una sfida molto complicata, in cui servirà dare il massimo. Dovremo essere bravi a soffrire e a gestire la partita in generale".
partite
Kairat, Sorokin: “Inter? Sono umani come noi. Il viaggio lungo…”
Domani dovrai fronteggiare attaccanti forti.
"Lo staff ci dice come comportarci contro i giocatori che affronteremo domani. Sono esseri umani come me, hanno anche loro lati deboli e punti di forza. Non sarò l'unico a difendere, né dipenderà soltanto dalla difesa: tutta la squadra dovrà aiutare in fase di non possesso".
Quanto incide il volo lungo?
"Non è la prima volta che viaggiamo così tanto. Il club fa di tutto per rendere il viaggio più comodo possibile, ma sarà più pesante riabituarsi al ritorno che ora".
Domani in campo senza il capitano.
"Una grande assenza per tutta la squadra. Gli auguro pronta guarigione in modo che torni al meglio. Domani faremo come sempre le cose al meglio, lui deve pensare a recuperare in tranquillità. Chi sarà al suo posto darà una mano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA