Kairat, Sorokin: “Inter? Sono umani come noi. Il viaggio lungo…”

Il Kairat Almaty è arrivato a Milano. Al termine ormai della vigilia del match con l'Inter, è il momento delle parole dalla sponda kazaka. Al fianco dell'allenatore è arrivato Egor Sorokin, difensore russo. Qui le sue considerazioni: "Una sfida molto complicata, in cui servirà dare il massimo. Dovremo essere bravi a soffrire e a gestire la partita in generale".