Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool, Cristian Chivu ha parlato delle condizioni di Manuel Akanji, che ha saltato la rifinitura per una leggera sindrome influenzale, e dei possibili cambi in difesa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Acerbi recupera in fretta, Bisseck sta giocando di più. Akanji? Domani…”
partite
Chivu: “Acerbi recupera in fretta, Bisseck sta giocando di più. Akanji? Domani…”
Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro sulle condizioni del difensore svizzero e sui singoli della retroguardia
“Akanji oggi non si è allenato perché non stava bene, vediamo domani".
Il tecnico nerazzurro si è soffermato anche su Yann Bisseck e su Francesco Acerbi, evidenziando le qualità dei due e la possibilità di schierarli nel match di domani sera, valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League.
"Acerbi è il difensore che ha più minuti di tutti. Bisseck ha cominciato a far vedere ciò che tutti ci aspettavamo, ultimamente ha giocato di più. In base all’avversario, alle mie intuizioni e a cosa credo possa aiutare la squadra farò delle scelte. Acerbi ha dimostrato che può giocare tranquillamente ogni tre giorni, recupera molto in fretta. Potrebbe giocare ogni tre giorni senza problemi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA