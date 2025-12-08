Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro sulle condizioni del difensore svizzero e sui singoli della retroguardia

Alessandro De Felice Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 19:46)

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool, Cristian Chivu ha parlato delle condizioni di Manuel Akanji, che ha saltato la rifinitura per una leggera sindrome influenzale, e dei possibili cambi in difesa.

“Akanji oggi non si è allenato perché non stava bene, vediamo domani".

Il tecnico nerazzurro si è soffermato anche su Yann Bisseck e su Francesco Acerbi, evidenziando le qualità dei due e la possibilità di schierarli nel match di domani sera, valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League.

"Acerbi è il difensore che ha più minuti di tutti. Bisseck ha cominciato a far vedere ciò che tutti ci aspettavamo, ultimamente ha giocato di più. In base all’avversario, alle mie intuizioni e a cosa credo possa aiutare la squadra farò delle scelte. Acerbi ha dimostrato che può giocare tranquillamente ogni tre giorni, recupera molto in fretta. Potrebbe giocare ogni tre giorni senza problemi”.