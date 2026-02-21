Nerazzurri che passano al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Mkhitaryan e Akanji

Giovanni Montopoli Direttore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 21:07)

L'Inter mette in cassaforte la nona vittoria consecutiva in trasferta passando al via del Mare per 2 a 0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Akanji, entrambi entrati nella ripresa. Gara non semplice per i ragazzi di Chivu che vengono bloccati da un buon Lecce fino al 75°. Queste le parole di mister Chivu rilasciate nel post partita in conferenza stampa:

"Mancano ancora partite, devo complimentarmi con questi ragazzi per quello di buono che hanno fatto, è merito loro, bisogna dirlo, un gruppo di ragazzi fantastici che si mettono a disposizione con tutto quello che hanno, capiscono i momenti, quello che si vuole fare in questa stagione, cioè essee competitivi su tutti i fronti. Ora ce la giocheremo contro il Bodo, martedì è tutto aperto, ce la giocheremo.

Da Bodo abbiamo fatto un viaggio lunghissimo, poi mezza giornata di riposo, piccola rifinitura e di nuovo in viaggio. Dobbiamo fare i complimenti a questa squadra e a questi ragazzi

Abbiamo vinto senza Barella, Calhanoglu, Dumfries e Lautaro? Sono tutti coinvolti e tutti hanno qualità importanti. Io l'ho detto che non esistono titolari ma non mi avete preso in parola. Abbiamo un gruppo di 24 giocatori più i ragazzi dell'under23. Per me non esistono i titolari, sono tutti importanti, ognuno ha caratteristiche importanti per il gruppo e lo sanno quanto conta il loro apporto per quello che vogliamo fare in questa stagione.

Per martedi sera cosa servirà? Servirà fiducia e intensità, la possiamo ribaltare. Anche a Bodo abbiamo avuto occasioni importanti, abbiamo preso due pali. Poi abbiamo sofferto le transizioni e dovremo stare attenti a questo anche martedì. Ma chiedo solo ai ragazzi di essere la versione migliore in quella determinata giornata"