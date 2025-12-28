Si è parlato anche di mercato nella conferenza stampa di Chivu alla vigilia di Atalanta-Inter. L'allenatore nerazzurro ha risposto così

A precisa domanda, l'allenatore nerazzurro ha risposto:

"Sempre difficile per un allenatore parlare di mercato. Sembra che manchi di rispetto nei confronti degli altri giocatori. Un allenatore non potrà mai dirvi cosa manca, cosa serve perché vorrebbe dire che i suoi non sono all'altezza. Mi fermo qua. Non è mai semplice. Ci tenevo a spiegarvi il motivo".