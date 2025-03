Le parole del tecnico del Parma: "Sono felice di vedere Cesare, come tanti altri che ho allenato in quell'annata. Ora penso ai miei"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, il tecnico del Parma Cristian Chivu ha parlato così di Cesare Casadei , da lui allenato all'Inter : "Sono felice di vedere Cesare, come tanti altri che ho allenato in quell'annata. Ora penso ai miei, sono i più bravi. Mi fa piacere vedere Cesare ad un certo livello.

Ci siamo sentiti, c'è stima reciproca che durerà per sempre. In questo momento però è giusto parlare dei nostri, bisogna fargli capire l'importanza del progetto Parma, è fondamentale rimanere in Serie A. Qualcosa stanno iniziando a capire, lo vedo anche sul piano dell'autostima. Poi contano i risultati e i punti, esser belli e pensare di avere tempo per crescere è sbagliato. Il tempo stringe, è il nostro peggiore nemico. Dobbiamo andare su cose concrete, certezze e pragmatismo per ottenere punti".