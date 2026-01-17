FC Inter 1908
Chivu e la formazione contro l’Udinese: “Non c’è tempo di sottovalutare niente. Io scelgo…”

Intervenuto in conferenza stampa nel post di Udinese-Inter, il tecnico ha motivato la scelta di mandare in campo la migliore formazione senza pensare all'Arsenal
Gianni Pampinella
Nessun calcolo. Nonostante l'Arsenal dietro l'angolo, Cristian Chivu ha deciso di schierare con l'Udinese la miglior formazione possibile. Lo stesso tecnico ha spiegato perché in conferenza stampa: "Sorpresi nel vedere Barella, Zielinski e Akanji in formazione? Non c'è tempo di sottovalutare niente, questo è l'errore che si fa da fuori".

"Io scelgo la squadra migliore, qua non è mai semplice. La squadra è allenata bene, è allenata in un modo che non ti fa capire mai cosa ti propone. Ho scelto in base all'Udinese, senza pensare all'Arsenal. Senza fare calcoli che quando fai calcoli rischi di calcolare male".

 

