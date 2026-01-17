FC Inter 1908
Bisseck: “Vicino al mio 100%. Ora con Luis Henrique è facile giocare perché…”

Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa al Bluenergy Stadium dopo Udinese-Inter di questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Yann Bisseck, al triplice fischio di Udinese-Inter. Qui la sua conferenza stampa, raccolta dall'inviato di Fcinter1908.it:

"In Serie A non ci sono partite semplici, il mister ci ha detto che dobbiamo stare in partita per 95'. Possiamo anche soffrire, giocare senza la palla e difendere bene. Tutti abbiamo fatto una buona partita.

La partita d'andata non è stata come volevo. Non ero al 100%, ero appena tornato. Ora ci sono molto vicino, continuo a lavorare e a imparare dai compagni e dal mister. Posso sempre imparare. La catena con Luis Henrique? E' più facile quando giochi sempre con lo stesso uomo, la chimica funziona meglio: capisci quando e come dare e ricevere palla".

