Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan si è soffermato su Lautaro Martinez: "Quando si arriva nelle vicinanze dell'area avversaria ha sempre quell'esperienza, quella cazzimma, quella qualità di annusare dove e come si deve mettere.
Chivu: “Lautaro attaccante completo, può ancora migliorare. Felici di averlo con noi”
Il tecnico dell'Inter ha parlato così del suo capitano nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby
È il primo quando dobbiamo difendere che porta pressioni con cattiveria, con intensità, con la voglia di andare a rubare la palla, non solo per indirizzare una giocata. Per me è un attaccante di livello internazionale, completo, lo dimostra tutto quello che ha fatto sia nel campionato italiano e anche con l'Argentina. Ha fatto tanti gol e ha ancora qualche anno da giocare. Può migliorare anche lui, noi siamo felici di averlo nella nostra squadra come capitano e come attaccante".
