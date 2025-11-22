FC Inter 1908
Chivu: “Lautaro attaccante completo, può ancora migliorare. Felici di averlo con noi”

Il tecnico dell'Inter ha parlato così del suo capitano nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan si è soffermato su Lautaro Martinez: "Quando si arriva nelle vicinanze dell'area avversaria ha sempre quell'esperienza, quella cazzimma, quella qualità di annusare dove e come si deve mettere.

È il primo quando dobbiamo difendere che porta pressioni con cattiveria, con intensità, con la voglia di andare a rubare la palla, non solo per indirizzare una giocata. Per me è un attaccante di livello internazionale, completo, lo dimostra tutto quello che ha fatto sia nel campionato italiano e anche con l'Argentina. Ha fatto tanti gol e ha ancora qualche anno da giocare. Può migliorare anche lui, noi siamo felici di averlo nella nostra squadra come capitano e come attaccante".

