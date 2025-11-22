"Non ho visto assolutamente nessun cambiamento di atteggiamento, anzi penso che lui ha dato sempre tutto", dice Paolo Zanetti

Ormai da diverse settimane si parla con maggiore insistenza di Giovane, talento del Verona che ha trovato il suo primo gol in Serie A proprio contro l'Inter. E l'Inter è tra le squadre che ha cerchiato il nome del brasiliano che si sta mettendo in luce in queste prime giornate di Serie A.

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, intervenuto oggi in conferenza stampa ha parlato anche di Giovane e delle voci di mercato:

"Non l'ho visto questo problema, io vedo che lui come gli altri può fare una prestazione un po' più sottotono rispetto ad altre partite, non lo collego a voci di mercato, sulle quali lui non ha colpe. Siete voi a scrivere di mercato (ride, n.d.r.). Lui che colpa ne ha? Si limita ad allenarsi ed a farlo bene. Non ho visto assolutamente nessun cambiamento di atteggiamento, anzi penso che anche nella partita meno importante delle altre ha sempre dato tutto.

Faccio per questo molta fatica a metterlo in discussione, oltre al fatto che lo ritengo un giocatore qualitativamente molto importante. Non ho dovuto gestire questo aspetto. Lui sa benissimo che alla fine il risultato della squadra è quello che fa alzare il valore del giocatore singolo. Il vantaggio individuale passa sempre dal vantaggio della squadra. Noi dobbiamo salvare l'Hellas ed è questa l'unica cosa che conta".

(TMW)