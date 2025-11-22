Ormai da diverse settimane si parla con maggiore insistenza di Giovane, talento del Verona che ha trovato il suo primo gol in Serie A proprio contro l'Inter. E l'Inter è tra le squadre che ha cerchiato il nome del brasiliano che si sta mettendo in luce in queste prime giornate di Serie A.
partite
Giovane nel mirino dell’Inter e di altre big? Zanetti: “Lui sa benissimo che…”
Paolo Zanetti, allenatore del Verona, intervenuto oggi in conferenza stampa ha parlato anche di Giovane e delle voci di mercato:
"Non l'ho visto questo problema, io vedo che lui come gli altri può fare una prestazione un po' più sottotono rispetto ad altre partite, non lo collego a voci di mercato, sulle quali lui non ha colpe. Siete voi a scrivere di mercato (ride, n.d.r.). Lui che colpa ne ha? Si limita ad allenarsi ed a farlo bene. Non ho visto assolutamente nessun cambiamento di atteggiamento, anzi penso che anche nella partita meno importante delle altre ha sempre dato tutto.
Faccio per questo molta fatica a metterlo in discussione, oltre al fatto che lo ritengo un giocatore qualitativamente molto importante. Non ho dovuto gestire questo aspetto. Lui sa benissimo che alla fine il risultato della squadra è quello che fa alzare il valore del giocatore singolo. Il vantaggio individuale passa sempre dal vantaggio della squadra. Noi dobbiamo salvare l'Hellas ed è questa l'unica cosa che conta".
(TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA