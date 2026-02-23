Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa della necessità di sbloccare subito il match contro il Bodo/Glimt, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Noi non abbiamo l’obbligo, ma il dovere. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi, sapendo che se c'è una squadra che può ribaltare un risultato del genere, siamo noi. Non dobbiamo perdere equilibrio, fiducia e autostima.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Chivu: “Segnare subito? Una gara può durare anche 120 minuti più rigori. Dobbiamo…”
partite
Chivu: “Segnare subito? Una gara può durare anche 120 minuti più rigori. Dobbiamo…”
Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa della necessità di sbloccare subito il match contro il Bodo/Glimt
Una gara può durare anche 120' più rigori, dobbiamo essere pronti dall'inizio. Non bisogna avere la disperazione di fare gol all'inizio, facendoci poi magari sorprendere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA