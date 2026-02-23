Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa della necessità di sbloccare subito il match contro il Bodo/Glimt, gara di ritorno del playoff di Champions League: "Noi non abbiamo l’obbligo, ma il dovere. Dobbiamo entrare in campo fiduciosi, sapendo che se c'è una squadra che può ribaltare un risultato del genere, siamo noi. Non dobbiamo perdere equilibrio, fiducia e autostima.