Jean Butez, portiere del Como, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Qui le sue considerazioni: "Non è stata una partita facile per me, dovevo essere concentrato e pronto a intervenire in poche situazioni. Abbiamo comunque aggiunto un po' di maturità al nostro lavoro. Lavoriamo molto con il mister per fare il nostro gioco con e senza palla.
Como, Butez: "Partita difficile per me, aggiunta maturità. Il Mondiale…"
Como, Butez: “Partita difficile per me, aggiunta maturità. Il Mondiale…”
Le parole del calciatore dei lariani dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia
Il Mondiale?
“Un sogno che ho da piccolo. Ovviamente sono concentrato sul Como, abbiamo molto da giocarci ancora. Faccio il mio lavoro qui, poi se dovessero chiamarmi in nazionale sarà buono per me. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane”.
Come si parla del Como in Francia?
“Si parla bene del Como. Facciamo un calcio moderno, con energia e con le idee moderne del nostro mister”.
