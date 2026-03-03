Como, Butez: “Partita difficile per me, aggiunta maturità. Il Mondiale…”

Jean Butez, portiere del Como, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Qui le sue considerazioni: "Non è stata una partita facile per me, dovevo essere concentrato e pronto a intervenire in poche situazioni. Abbiamo comunque aggiunto un po' di maturità al nostro lavoro. Lavoriamo molto con il mister per fare il nostro gioco con e senza palla.