Como, Fabregas: “Fischi a Bastoni? Cose di tifoseria. Nico Paz e il ritorno…”

Le parole dell'allenatore dei lariani dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia

Daniele Vitiello Redattore/inviato 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 23:36)

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Proviamo sempre ad andare di partita in partita, ma stavolta ci sono 180’ da gestire. Le due squadre si sono rispettate abbastanza, in una partita molto tattica. Noi abbiamo avuto tre opportunità, loro hanno avuto il palo, in un’occasione anche un po’ fortunata perché non voleva calciare.

Contro Milan, Juve e stasera abbiamo avuto può occasioni di loro, per cui devo essere orgoglioso di quello che sta facendo la squadra. Abbiamo giocato tanto nell’ultimo periodo, sono orgoglioso dei ragazzi. Peccato che la semifinale di ritorno non sarà settimana prossima, non mi era mai capitato di giocare un ritorno dopo due mesi. C’è comunque tanta strada da fare in Serie A: abbiamo guadagnato il diritto di giocarci una finale di Coppa Italia a San Siro. Se ce lo avessero detto due anni fa avremmo detto, pur sognando, che sarebbe stato difficile. Faremo il possibile per vincere e giocare la finale a Roma”.

Come mai la scelta di Nico Paz unica punta?

"Abbiamo giocato la partita esattamente come l'avevo in testa. Peccato che le occasioni non siano entrate. Entrambe abbiamo aspettato un po' di più, non è una cosa normale. Abbiamo avuto entrambe un atteggiamento diverso: anche le big cambiano contro di noi e questo è merito dei ragazzi. Dobbiamo continuare così. Quando andremo a San Siro, proveremo a giocarci le nostre carte. Si gioca a calcio per momenti così".

Come stanno i rientrati e quelli che sono fuori?

"Jesus sta bene, ha solo preso una botta. Kempf non si è sentito bene, ma dice che sarà pronto sabato. Bello vedere Baturina, come Diao che sta continuando a progredire. Morata non si è allenato negli ultimi due giorni, ma voleva stare con il gruppo. Penso li avrò tutti sabato. Addai oggi si è operato, il dottore è molto contento e penso tornerà prima del previsto".

Ancora fischi di Bastoni: cosa ne pensi?

"Lui gioca nella squadra del momento in Italia, la più forte. Quando succedono cose del genere che fanno alzare la voce a tutti si va contro il più forte. Non lo conosco, ho parlato un paio di volte con lui ed è un giocatore top. Penso sia anche un grandissimo ragazzo. Sono cose di tifoseria, a volte anche per mettere pressione. Lui diventerà il capitano della nazionale, è un giocatore fondamentale e dobbiamo proteggerlo. Ha sbagliato quel giorno, da ex giocatore dico che può succedere. Anche io ho sbagliato a San Siro. Si chiede scusa e si va avanti. Lui è intelligente, andrà avanti sicuro".