Milan, Conceicao: “Rigore su Thuram? Forse Inzaghi era deluso perché…”

I cambi? Se guardiamo il gol preso è su due ragazzini che sono entrati, ma loro hanno dato il meglio e questo può succedere. Ho cercato di dare alla squadra compattezza, continuare come avevamo fatto fino a quel momento. Ho messo Camarda, Chucku e Alex per provare a fare il secondo gol, ho messo anche centimetri per dare solidità sui calci piazzati. Il calcio comunque è così, merito anche all'Inter che ha cercato a ogni costo di pareggiarla. Riguarderemo le immagini per correggere gli errori, ma chi è entrato ha comunque dato il meglio.

L'atteggiamento? Vogliamo costanza per tutti e quattro mesi. E' importante ora finisca il mercato, anche perché hanno messo anche me con le valigie in mano e sono appena arrivato... Vogliamo continuità, cerchiamo di lavorare su questo, ma abbiamo sempre poco tempo per lavorare. Leao? La costanza che vogliamo per la squadra la vogliamo anche per tutte le individualità. Ha dei momenti in partita che è fortissimo tecnicamente, in altri deve capire che fa parte di un collettivo e deve essere presente anche in quelli. Se sarà così, come ho già detto, può essere uno dei più forti al mondo".