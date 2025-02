Si riferisce alle voci dei giocatori che chiedono in serie di essere ceduti?

"Non vado a parlare di queste cose, fanno parte del gruppo. Noi dobbiamo concentrarci per lavorare nel migliore dei modi per fare una bella partita domani e riuscire a vincere. Sappiamo che questo è un periodo un po' delicato, si parla tanto di mercato e di altre cose. Quando c'è un risultato negativo poi ancora di più. Lo so, lo capisco. Non mi vedete mai arrabbiato quando mi dite che la squadra non gioca bene perché lo rispetto, fa parte del vostro lavoro. La vostra opinione la cambio vincendo le partite. Altre cose superano il mio raggio d'azione. Interferisce? Sì, è un qualcosa che viene da fuori e non è la verità. Per me è importante parlare di Simone Inzaghi, del loro 3-5-2, con la palla, senza palla. Il lavoro è stato su quello".

Gimenez e Tomori?

"Non posso parlare di Gimenez perché non è ancora ufficiale. Mi piace? (ride, ndr). Tomori? Conto su tutti i giocatori. Ci sono una decina di giocatori che con me hanno lasciato il Porto a parametro zero e hanno giocato fino all'ultimo secondo. Si parla di mercato? Se Tomori deve giocare domani giocherà, ho fiducia in tutti".

È una rivoluzione necessaria? Il Milan ha bisogno di cambiare volto?

"Cambiare 1-2 giocatori non è tanto. Capisco la vostra curiosità e anche che parliate di questo perché è meglio parlare di questo che di Taremi o Lautaro dell'Inter. Tirare queste conclusioni qua prima di Milan-Inter, che vede tutto il mondo, dove noi dobbiamo migliorare tanto e ci sono tante cose dentro la mia testa... Trarre le conclusioni sul mercato... Se volete parlarne in un'altra conferenza stampa in un altro momento lo farò".

Dopo la vittoria in Supercoppa si aspettava ancora queste difficoltà importanti?

"Ogni allenatore vuole la perfezione. Noi qua dobbiamo lavorare per avere la base. Come allenatore io ho sempre le valigie pronte, gli allenatori sono così. Dopo che sono uscito dal Porto potevo guadagnare 10 volte di più che al Milan, sono venuto qua perché credo si possa fare qualcosa di importante. È uno dei momenti peggiori della storia del Milan, sono cosciente di questo. E questa coscienza è la base per iniziare a lavorare".

Come stanno Gabbia e Thiaw? Come ha visto Walker? Ha scelto il centravanti per domani?

"Walker sta bene, sta lavorando bene, fisicamente è a posto. È una soluzione per domani. Malick è tornato oggi, ha fatto il primo allenamento oggi. Non è in condizioni fisiche ottimali. Matteo è uscito a Zagabria per una botta forte al polpaccio, non è uscito per l'errore. Sono a disposizione per domani, Thiaw non al top. Se avremo bisogno di una mano lui è pronto. In attacco vediamo".

È il caso di essere di essere così sempre sull'orlo di una crisi di nervi? Il Milan, oltre alla base, avrebbe bisogno anche di un po' di serenità nei rapporti?

"Le persone confondono un po' la tranquillità con la passione. Io sono così. Se vengo qua prima della partita non faccio finta. Io vivo la partita con passione ed emozione, ma non vuol dire che sono sempre arrabbiato. Il mio carattere è così, ho 50 anni e non so se riesco a cambiare. Ho la convinzione che abbiamo lavorato per fare una buona partita domani e sono tranquillo su questo, ma sono passionale. È il mio carattere. Non c'è nervosismo, è proprio il mio modo di essere. Anche se vinciamo 4-0 sono lì a gesticolare, ad essere me stesso".

Inzaghi continua a lamentarsi sul fallo su Asllani...

"Non devo dire niente, è la sua opinione e la mia è un'altra. La partita è passata, adesso non è importante tornare su un ipotetico fallo a centrocampo che ha portato al gol. Avrà le sue ragioni e le sue idee. Anche io a volte mi sono lamentato con gli arbitri. Succede. Non mettiamo tutta la partita su questo episodio perché non è giusto".

Domani la preoccupa di più l'Inter o l'atteggiamento del Milan?

"Sono sempre più preoccupato con quello che facciamo noi. Di sicuro guardiamo l'avversario che ha tanti punti forti e qualche debolezza. Ci sono situazioni strategiche a cui stare attenti, ma il lavoro principale è su di noi".

Come mai Morata va via?

"Io parlo tutti i giorni con i giocatori. Sapete che per il poco tempo che abbiamo per lavorare sul campo parliamo tanto. Con Alvaro ho parlato ieri, insieme a tutti i compagni. Le situazioni di mercato sono quelle che sono. Come i matrimoni, ci deve essere la volontà dello sposo, della sposa e anche del prete. Non so se ha capito, è un po' così".

Domani non ci sarà Fofana. Chi può fare il suo lavoro?

"Avrei voluto tutti a disposizione, certamente. Giocherà un altro, fiducia a tutti. È anche per voi è buono, parlavate sempre di quando avrebbe riposato Fofana. Giocherà un altro".

All'Inter c'è un clima sereno. L'unica nota è la rivalsa per la finale di Supercoppa. Qui al Milan invece c'è del pepe in giro. Quale delle due situazioni poi porterà a migliorare la prestazione in campo?

"A questo livello qua non c'è un favorito perché l'ambiente è meglio o peggio. Queste partite prendono la loro vita quando l'arbitro fischia. Se non ci fosse stato il mercato sarebbe stato meglio ma non è possibile, noi dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare. Dobbiamo dare la vita alla partita, sono i giocatori che vanno in campo e la partita ha la sua storia, ogni partita è diversa. La Supercoppa è il passato, sarà una partita diversa".