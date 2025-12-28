Al termine della partita di questa sera tra Atalanta e Inter, in conferenza stampa ha parlato uno dei protagonisti della squadra di Palladino

"Abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo, abbiamo creato qualche situazione. Nel primo tempo volevamo studiarli. Rimpianto? Brutto perdere davanti ai nostri tifosi, ci serviva una vittoria contro una squadra nei primi posti. Siamo sicuri di essere sulla strada giusta. Il calcio ci dà subito un'altra opportunità. Soffriamo fisicità? Abbiamo incontrato una squadra forte, con un centrocampo tra i migliori del campionato.

Sono forti, noi abbiamo recuperato qualche pallone, in questo momento stiamo facendo meglio rispetto a qualche mese fa. Siamo giusti, ci manca vincere le partite. Palladino ha portato fiducia, giochiamo meglio. Manca solo la continuità, col mister siamo sulla strada giusta. Loro ci chiudevano i passaggi agli attaccanti, difficile trovare spazio, dovevamo muovere di più la palla. Inter bella squadra, giocano da tanti anni insieme, non facile trovare gli spazi per calciare da fuori.

Abbiamo creato e avuto una grande occasione con Samardzic. Loro hanno fatto gol e noi no. Il calcio si gioca nei 90', potevamo fare 1-1. Inter mi ha seguito? Non cambia molto, quando si avvicina il mercato è sempre così. Vuol dire che sto facendo bene, ma ora serve continuità nell'Atalanta non per andare da un'altra parte ma per far salire l'Atalanta. Ho fatto benissimo negli ultimi anni e voglio fare ancora bene quest'anno e nei prossimi anni".