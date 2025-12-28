Zielinski: “Sto bene, solo un crampo. Responsabilità lo scorso anno? Ora la mia miglior versione”

Al termine della partita di questa sera tra Atalanta e Inter, in conferenza stampa ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri

Al termine della partita di questa sera tra Atalanta e Inter, in conferenza stampa ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri, Zielinski

CONDIZIONE - "Sto bene, solo un crampo. Ho segnalato allo staff e hanno deciso di cambiarmi. Sto giocando sempre bene, cerco di continuare così e dare il mio contributo".

SEGNALE - "Noi dobbiamo fare il nostro, poi quello che dicono, che scrivono, ci interessa poco. Noi sappiamo il nostro lavoro, al momento siamo primi, ma ci sono tantissime partite e dobbiamo dare sempre il massimo".

CHIVU - "Mie responsabilità l'anno scorso? Certo, ho avuto dei piccoli problemi che poi hanno inciso molto. Ci lasciamo alle spalle l'anno scorso e pensiamo a quello che posso dare a questa squadra e ora si sta vedendo la mia miglior versione e cerco di dare continuità".