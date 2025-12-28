Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di questa sera contro l'Inter

persa

PARTITA -"Difficile da accettare, non mi sento di condannare Djimsiti. Purtroppo capita, ma ho detto alla squadra che ci abbiamo provato fino alle fine. Partita preparata diversamente visti gli ultimi anni con l'Inter. Dispiace ma bisogna azzerare subito e pensare alla Roma".

PIANO GARA - "Ho affrontato l'Inter, se la vai a prendere alta e forte ti mette in difficoltà. Loro vogliono quello, che li vai attaccare e poi ti mettono in difficoltà. Dovevamo avere altra intensità, siamo stati un po' passivi, quando riconquistavamo palla non siamo stati bravi nella gestione. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Rammarico di aver preso il gol quando i valori si erano equilibrati. Se ti capita mezza occasione devi fare gol, non condanno l'errore, dobbiamo accettare".

EPISODI - Ho trovato risposte importanti. La partita di oggi p condizionata da episodi: un errore nostro e abbiamo preso gol e non siamo riusciti a pareggiare all'88'. L'Inter poteva andare in vantaggio anche con Luis Henrique, ma quando affronti queste squadre gli episodi determinano. Sei vittorie nelle ultime 9, azzeriamo questa e pensiamo alla Roma".

LEZIONE - "Usciamo con rammarico, dobbiamo capire che contro queste squadre i dettagli fanno la differenza. Bisogna fare la partita perfetta. Gli episodi hanno spostato il risultato finale, o vinci o impari. Oggi impariamo questa lezione, analizzeremo cosa migliorare".

TIRO DA FUORI - "Potevamo fare meglio, negli ultimi metri siamo stati sterili. Le ultime scelte le potevamo fare meglio, bravura anche dell'Inter che ha dei difensori attenti. Akanji di livello internazionale, Bastoni e e Bisseck strutturati. Non siamo riusciti a far male all'Inter. Mi è piaciuta la mentalità della squadra, volevamo dedicare una vittoria a Pasalic, ma la squadra ha dato tutto".

ZAPPACOSTA - "Zappacosta aveva fastidio a fine primo tempo, ha sentito indurirsi il flessore e abbiamo preferito sostituirlo per evitare altro infortunio vista l'assenza di Bellanova".

SCALVINI - "Djimisiti secondo me ha fatto una grande partita. Scalvini è stato in ballottaggio fino alla fine per giocare titolare, sono contento di averlo recuperato, avrà la sua occasione".