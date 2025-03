In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto con l'Inter

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto con l'Inter: "Se è una lotta a due? E' stata una partita importante oggi, tre punti importanti: siamo rimasti in scia dell'Inter e siamo a +9 dalla quinta. Non dimenticate che sarebbe comunque un risultato importantissimo e non previsto. Vedendo altre squadre e altre rose.