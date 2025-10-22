Antonio Conte , tecnico del Napoli, si è sfogato duramente nella conferenza stampa dopo la pesantissima sconfitta per 6-2 contro il Psv Eindhoven: "Ho detto che quest'anno sarà un'annata molto molto complessa e la partita di oggi deve darci un'accelerata per cambiare registro. Per tornare con i vecchi ad essere quelli dell'anno scorso e i nuovi ad inserirsi con umiltà, in silenzio e lavorando.

Deve tornare ad essere il bene del Napoli l'obiettivo, non il mio o dei giocatori. Il bene di un singolo non serve a niente e per una serie di cose che sono state montate si sono create tante situazioni che io mi sono divertito a vedere perché sono state talmente spudorate... Però io vedevo la realtà, Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo".