Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, commentando la pesantissima sconfitta del Napoli contro il Psv ha lanciato così un piccolo allarme.
Napoli, Capello lancia l’allarme: “Mai visto Conte così mogio! E non si incazza neanche se…”
"In campo non si vede determinazione e voglia, ma non ce l'ha neanche lui: io non l'ho mai visto così mogio in panchina, non trasmettere rabbia, non incazzarsi perché non corrono. Non si capisce questo atteggiamento".
