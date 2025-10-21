FC Inter 1908
Napoli, Capello lancia l’allarme: “Mai visto Conte così mogio! E non si incazza neanche se…”

Fabio Capello, ex allenatore, commentando la pesantissima sconfitta del Napoli contro il Psv ha lanciato così un piccolo allarme
Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore, commentando la pesantissima sconfitta del Napoli contro il Psv ha lanciato così un piccolo allarme.

"In campo non si vede determinazione e voglia, ma non ce l'ha neanche lui: io non l'ho mai visto così mogio in panchina, non trasmettere rabbia, non incazzarsi perché non corrono. Non si capisce questo atteggiamento".

 

