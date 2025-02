Antonio Conte dribbla in modo gelido l'assist di Piero Ausilio. Durante la conferenza stampa alla vigilia di Como-Napoli, il tecnico azzurro ha preferito non soffermarsi sulla frase del ds nerazzurro, che ieri aveva candidamente ammesso che avrebbe firmato prontamente per lo scudetto al Napoli con Champions nerazzurra.

"Chi ha detto questa frase? Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o altri allenatori. A meno che non tocchino in maniera da far male al Napoli. Questa mi sembra una cosa da non commentare, superflua ecco", ha risposto gelidamente Conte.