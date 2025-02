Nel corso della conferenza stampa di oggi , Antonio Conte , tecnico del Napoli, ha risposto anche ad una domanda in merito al KO di giovedì dell'Inter contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io dico sempre ai miei ragazzi di guardare a noi stessi: dobbiamo pensare a noi e non a cosa fanno gli altri. Pensiamo al nostro percorso di crescita, domani sarà una partita difficile. Abbassare l'entusiasmo? Dovete stare tranquilli, la squadra viaggia molto rasoterra. Quanto fatto ce lo siamo guadagnati, non c'è il rischio che qualcuno si monti la testa nonostante quello che ci circonda, che a volte è fuorviante.

Dobbiamo stare belli concentrati e fare il nostro percorso. E' un viaggio iniziato a luglio, non so a fine anno dove ci porterà: godiamocelo, fatecelo godere. Se abbiamo più pressione noi o loro? Noi in tutto il percorso siamo stati la squadra più in testa: non dico che ci abbiamo fatto l'abitudine, ma un po' di esperienza sì. L'Inter è una squadra che non scopro io, ha vinto lo scudetto, ha fatto la finale di Champions League e quest'anno si è qualificata in carrozza e ha ambizione di arrivare fino in fondo. Sarebbe un insulto dire qualcosa, che sottovalutano: è una signora squadra, un club storico abituato a lottare per vincere. Parliamo del nulla, concentriamoci su di noi, mettiamo i paraocchi e vediamo il percorso".