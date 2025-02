Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa verso la gara di domani contro la Roma alle 20.45. Ecco le sue parole: "Se c'è il rimpianto per un mercato senza giocatori per avvicinare la rosa alle altre in lotta Scudetto? Bisogna aspettare la fine del mercato e trarre considerazioni da parte vostra. A me sposta poco, sono preparato sia in un senso o nell'altro, come ho sempre detto, deve essere così perché è una barca in navigazione, non in un porto. Quando sei in navigazione devi fare di tutto da comandante per portarla nel porto più vicino possibile.