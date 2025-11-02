FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Gasperini: “Arbitri? C’è una cosa che mi dà fastidio: siamo tutti stufi di questo fatto”

partite

Gasperini: “Arbitri? C’è una cosa che mi dà fastidio: siamo tutti stufi di questo fatto”

Gasperini: “Arbitri? C’è una cosa che mi dà fastidio: siamo tutti stufi di questo fatto” - immagine 1
Dopo la sconfitta contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha giudicato così l'arbitraggio di Guida
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha giudicato così l'arbitraggio di Guida: "Dell'arbitro non voglio dire... C'è solo una cosa che mi dà fastidio, anche se non era niente di determinante.

Gasperini: “Arbitri? C’è una cosa che mi dà fastidio: siamo tutti stufi di questo fatto”- immagine 2

Ci siamo stufati tutti quanti che quando arrivano le palle dentro l'area, uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo. Di queste situazioni siamo stufi: non centrano niente col gioco del calcio. Ma non è un problema di Guida, ma del nostro calcio che è penalizzato da questi atteggiamenti continui".

Leggi anche
Chivu: “Thuram pronto! Calha-Ziello? Ho detto ‘non rompete’. L.Henrique,...
Akanji: “Una battaglia! Spero Inter mi riscatti. Gioco anche centrale, sono felice qui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA