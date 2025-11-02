Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha giudicato così l'arbitraggio di Guida: "Dell'arbitro non voglio dire... C'è solo una cosa che mi dà fastidio, anche se non era niente di determinante.
Dopo la sconfitta contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha giudicato così l'arbitraggio di Guida
Ci siamo stufati tutti quanti che quando arrivano le palle dentro l'area, uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo. Di queste situazioni siamo stufi: non centrano niente col gioco del calcio. Ma non è un problema di Guida, ma del nostro calcio che è penalizzato da questi atteggiamenti continui".
