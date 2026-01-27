FC Inter 1908
Conte: “Spalletti porti rispetto, ha detto una frase infelice! Io mai mi sarei permesso”

Antonio Conte risponde a Luciano Spalletti: questa la replica del tecnico azzurro in conferenza stampa all'allenatore bianconero
Marco Astori Redattore 

Antonio Conte risponde a Luciano Spalletti. Dopo la gara di domenica sera, il tecnico della Juventus ha dichiarato: "Vincere con gli ex campioni d’Italia ti dà ancora più certezze per avere consapevolezza di essere squadra forte".

L'allenatore azzurro, interpellato su quell'"ex", ha replicato così: "Spalletti ha detto che ha vinto contro gli ex campioni d'Italia? Se ha detto una cosa del genere sicuramente è stata una frase infelice: perché innanzitutto abbiamo lo scudetto ancora sulla maglia, bisogna portare rispetto. Io non mi sarei permesso di dire una cosa del genere nei confronti di un'altra squadra.

Me lo state dicendo adesso e mi dispiace perché Luciano è un bravissimo allenatore, magari deve stare più attento quando parla. Non può dire una cosa del genere, mancano ancora 16 partite: magari lui ci ha visto così male e ci ha già tolto lo scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucircelo. Bisogna avere rispetto: buona fortuna a lui".

