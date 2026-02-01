Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio di Cremonese-Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 21:12)

Triplice fischio allo Zini. Cremonese-Inter è terminata. Qui le considerazioni di Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

"Cosa mi ha fatto arrabbiare nel secondo tempo? Il contesto, cosa stava succedendo in un momento in cui potevamo fare meglio. Mi prendo la vittoria, la maturità per capire modi di vincere determinate partite. Siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio all'intervallo, poi nel secondo tempo quello che sta succedendo negli ultimi due mesi ci ha portato ad abbassare i ritmi, pensando di poter andare avanti senza dare intensità. Ci sta. Ho vissuto anche io determinati momenti. La cosa più importante è la crescita, portare a casa la vittoria per continuare a essere competitivi".

Intendi anche il petardo di Audero?

"No, mi riferisco al doppio vantaggio nell'ennesima partita nel giro di trenta giorni. Ci sta l'atteggiamento di chi vuole provare a gestirla. La Cremonese è rimasta in partita, ci ha messo in difficoltà con quelle palle lunghe e spizzate. Potevamo gestire meglio, tenerla un po' di più. Abbiamo avuto fretta di verticalizzare. Sono momenti in cui non bisogna guardare alla bellezza, ma più alla concretezza".

Hai chiesto tu maggiore maturità?

"Viene da quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi. Il gruppo ha assimilato le nostre richieste, lavora tanto e sodo. Cerca di essere la miglior versione di quello specifico giorno. Vogliamo essere competitivi".