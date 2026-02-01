Inter, Bastoni: “Mancato saluto alla Curva? Vi spiego. Il mister lavora con me per…”

Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra, al triplice fischio di Cremonese-Inter, arrivano anche le parole di . Qui la sua conferenza stampa, raccolta dall'inviato di Fcinter1908.it. "Non siamo stati la miglior Inter dal punto di vista qualitativo, ma portare a casa anche partite sporche come questa è un bel segnale. Il mister ha lavorato tanto sul mio atteggiamento. La mia qualità maggiore è portare palla, ma voglio crescere anche dal punto di vista della cattiveria e della concretezza.

Reazione in campo al petardo di Audero? Ovviamente c'è stata tanta preoccupazione per la salute di Audero, non abbiamo pensato al risultato perché non è corretto e umano. Sono episodi da condannare, non devono mai succedere. Audero è stato anche un nostro compagno, ma poteva essere chiunque. Sono cose da non fare. Mancato saluto alla Curva per condannare l'episodio? Sì. Sono cose che non c'entrano con lo sport. C'è già tanta violenza, noi in campo vogliamo trasmettere l'agonismo sano".