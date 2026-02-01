Cremonese, Zerbin: “Inter più brava e cinica. Gli episodi ci girano contro”

Dalla sponda grigiorossa arrivano anche le parole di Alessio Zerbin al triplice fischio di Cremonese-Inter. Qui la sua conferenza stampa, raccolta dall'inviato di Fcinter1908.it allo Zini: "Non abbiamo iniziato bene, ci siamo abbassati troppo, ma ci siamo poi riorganizzati e siamo usciti alti. Non abbiamo mai mollato, poi gli episodi ci girano tutti contro ma dobbiamo rimanere compatti.

Sai le qualità di certe squadre, noi abbiamo anche tante defezioni. L'Inter è stata più brava e cinica, non è un caso se sia prima. Noi lotteremo per la salvezza fino all'ultimo giorno. Serve maggiore aggressività? Siamo stati poco aggressivi, soprattutto nel primo tempo. Sappiamo che in Serie A la differenza la fanno i piccoli dettagli. Siamo andati sotto di due gol in un attimo, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni contro una delle migliori squadre del mondo. Questo ci deve dare forza e coraggio".