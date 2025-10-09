Nella conferenza stampa di oggi che si è tenuta a Coverciano ha parlato il giocatore della Roma, prossima rivale dell'Inter

Prossima rivale dell'Inter in campionato è la Roma. Quest'oggi a Coverciano, per la Nazionale italiana ha parlato Bryan Cristante che si è soffermato - oltre che sulle questioni che riguardano l'Italia - anche sulla squadra giallorossa e su Gasperini che è arrivato in estate: «Ce l'avevo come allenatore anche all'Atalanta? L'ho ritrovato carico. Ho ritrovato i suoi concetti di gioco, quelli che avevo già visto a Bergamo. In quel periodo giocavo un po' più avanzato, ora un po' più indietro. Per me siamo vicini a ciò che chiede, specie in difesa, ci chiede qualche gestione migliore nella fase offensiva ma ci manca poco. E' solo questione di migliorare i dettagli che fanno sempre la differenza», ha detto il giocatore italiano.

E quando gli hanno chiesto come mai si considera meno la Roma nella lotta scudetto nonostante il primo posto attuale condiviso con il Napoli lui ha risposto: «Per le ultime stagioni, è un po' di anni che abbiamo faticato e non raggiungiamo la Champions e il Napoli lo scorso anno ha vinto il campionato. Ci sono squadre più abituate di noi a stare lì in vetta nella storia, credo per questo, ma non ci dà fastidio, noi lavoriamo settimana per settimana e si vedrà più avanti».

«Vogliamo andare al Mondiale con le nostre forze, ma pensiamo all'Estonia, una gara alla volta e a vincerle e poi si vedrà. Penso che sia fondamentale tenere in testa la partita di sabato», ha detto sulla qualificazione.

(Fonte: Corriere dello Sport)