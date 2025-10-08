Gattuso: “Milan-Como a Perth? Positivo per il calcio italiano. Contro Israele…”

"Milan-Como a Perth? Sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio", ha detto in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista delle partite con Estonia e Israele, valide per le qualificazioni al mondiale 2026.

Il ct dell'Italia ha commentato anche il clima intorno alla sfida con Israele, in programma il prossimo 14 ottobre: "Dobbiamo annusare il pericolo, questo è l'aspetto che dobbiamo migliorare più di tutti gli altri. Andremo a Udine e sappiamo che ci sarà pochissima gente: lo capisco, capisco la preoccupazione. Sappiamo che dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0", ha detto Gattuso, "dispiace vedere ciò che sta succedendo, fa male al cuore, ma non possiamo dire che l'ambiente è sereno. Lo sappiamo bene. Ci saranno diecimila persone fuori lo stadio e 5-6 mila dentro. Avremmo preferito un clima come quello vissuto a Bergamo un mese fa".