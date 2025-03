Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco , allenatore del Venezia, ha parlato così verso la sfida con l'Atalanta di domani: "Se è da scudetto? Forse dopo la nostra partita (ride, ndr). Hanno mostrato a tutti di che pasta sono fatti. Hanno vinto l'Europa League, ricordiamocelo, è un grande traguardo, impensieriscono squadre grandi come Inter e Napoli.

All'Atalanta vanno fatti solo i complimenti per il percorso fatto in questi anni, per la crescita, la conoscenza dei giocatori rispetto alle idee dell'allenatore. Anche noi però abbiamo una grande opportunità domani, pur conoscendo la loro forza. Hanno anche la possibilità di cambiare molto a partita in corso, è una squadra di grande impatto, non solo fisico, dobbiamo essere bravi ad impattare con le stesse caratteristiche".