"Dopo la sconfitta con il Lecce non ho dormito. A Coverciano ci hanno insegnato la "regola delle tre C", importante per gli allenatori: coerenza, competenza e la terza la capite da soli... Ma non ci possiamo basare sulla fortuna. Questa squadra merita di avere maggiori soddisfazioni". E' stato l'esordio, in conferenza stampa, di Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta del suo Venezia a Bologna. Nonostante l'ultimo posto in classifica, il tecnico non è preoccupato per la propria panchina: "A volte guardare quello che si mostra in campo è importante, anche se, alla lunga, i risultati sono determinanti nel giudizio. Non cerco alibi e non farei comunque una colpa ad una società che può fare delle scelte differenti, fa parte del gioco. In questo momento, l'esonero è l'ultimo dei miei pensieri. Penso a lavorare e a cercare risultati".