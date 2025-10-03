FC Inter 1908
Chivu: “Diouf? Avrà le sue chance. Si sta lasciando andare. In lui vedo…”

Chivu: “Diouf? Avrà le sue chance. Si sta lasciando andare. In lui vedo…” - immagine 1
Le parole dell'allenatore nerazzurro sul centrocampista arrivato in estate che ha ancora giocato solo 11 minuti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Arrivato nel mercato estivo per 25 mln bonus compresi, è stato impiegato da Cristian Chivu solo 11 minuti in campionato, tra l'altro nella prima gara di campionato, quella col Torino, quando era appena arrivato all'Inter. Andy Diouf non è ancora riuscito a rientrare nelle rotazioni del mister che di lui ha avuto modo di parlare in conferenza stampa proprio a fronte di una domanda di FCINTER1908.IT.

Chivu: “Diouf? Avrà le sue chance. Si sta lasciando andare. In lui vedo…”- immagine 2
«Andy ha bisogno di tempo, è l'ultimo arrivato. L'avevo premiato nella prima partita, appena arrivato dopo un giorno lo avevo fatto giocare. Questo perchè non esistono regole . Lui si sta allenando bene e lo vedo molto in crescita da quando è arrivato», ha detto l'allenatore dell'Inter.

«All'inizio era timidino, per un giocatore, specie se giovane, l'impatto con una nuova squadra può essere abbastanza grande. Oggi è più coinvolto, i suoi compagni lo aiutano tutti i giorni e anche lui piano piano sta iniziando a lasciarsi andare. In lui vedo qualità, determinazione, una cultura del lavoro importante. Mi fa piacere averlo a disposizione, avrà le sue chance», ha aggiunto il mister sul ragazzo.

