Alla vigilia della finale di Coppa di Francia tra Psg-Reims, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa. Inevitabili le domande anche sulla finale di Champions League: "Giocare una finale di Coppa è davvero speciale. C'è un grande stadio, due gruppi di tifosi, sarà sicuramente una partita speciale. Non è difficile motivarsi. Non ci sarà nessun giocatore che penserà alla finale di Champions. Triplete? Non dovresti vendere la pelle dell'orso prima di ucciderlo. Fin dal primo giorno, il nostro obiettivo principale è stato quello di fare la storia. Il nostro obiettivo era avere la possibilità di vincere queste due finali. Non resta che mettere la ciliegina sulla torta. Siamo cauti, calmi, dobbiamo restare concentrati su ciò che ci ha portato qui. Non cambiare la mentalità o metodologia".