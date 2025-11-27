Altra conferenza stampa, altre parole di Cesc Fabregas sull'Inter di Cristian Chivu. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Como sui nerazzurri, riportate da TMW:
Fabregas cita ancora l’Inter: “Alcune volte si perde: guardate ieri i nerazzurri e…”
Come si gestisce in un gruppo così giovane la pressione e le aspettative? Nello spogliatoio che clima si respira?
"Non parlando della classifica, solo della performance. Alcune volte si perde, ma io faccio un rinforzo sul risultato. Quando sei alla Juve, al Milan... è diverso. Qua ho la responsabilità di gestire le cose in maniera diversa.
Ieri l'Inter ha perso, anche giocando bene. La mia responsabilità è fare questo con i miei giocatori: la nostra fortuna è il tempo e lo spazio da dare al giocatore. E non c'è pressione perché non si gioca in un top club. Si cresce in un clima salutare".
