"Non parlando della classifica, solo della performance. Alcune volte si perde, ma io faccio un rinforzo sul risultato. Quando sei alla Juve, al Milan... è diverso. Qua ho la responsabilità di gestire le cose in maniera diversa.

Ieri l'Inter ha perso, anche giocando bene. La mia responsabilità è fare questo con i miei giocatori: la nostra fortuna è il tempo e lo spazio da dare al giocatore. E non c'è pressione perché non si gioca in un top club. Si cresce in un clima salutare".