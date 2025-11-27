Così il quotidiano, severo: "Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l'Inter"

E arriva il commento duro di Repubblica, che analizza così la prestazione dei nerazzurri: "Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l'Inter, bellina nel primo tempo e a tratti bellissima nel secondo, globalmente migliore dell'Atletico per occasioni e per gioco.