Quinta sconfitta stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che cade allo scadere al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid per la zuccata di Gimenez nel recupero.
Repubblica dura: “Fosse pattinaggio, Inter avrebbe vinto. Ora Chivu e i suoi capiscano che…”
Così il quotidiano, severo: "Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l'Inter"
E arriva il commento duro di Repubblica, che analizza così la prestazione dei nerazzurri: "Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l'Inter, bellina nel primo tempo e a tratti bellissima nel secondo, globalmente migliore dell'Atletico per occasioni e per gioco.
Ma il calcio non funziona così, si contano i palloni finiti in rete, ed è il momento che Chivu e i suoi lo capiscano".
