FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Repubblica dura: “Fosse pattinaggio, Inter avrebbe vinto. Ora Chivu e i suoi capiscano che…”

partite

Repubblica dura: “Fosse pattinaggio, Inter avrebbe vinto. Ora Chivu e i suoi capiscano che…”

Repubblica dura: “Fosse pattinaggio, Inter avrebbe vinto. Ora Chivu e i suoi capiscano che…” - immagine 1
Così il quotidiano, severo: "Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l'Inter"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Quinta sconfitta stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, che cade allo scadere al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid per la zuccata di Gimenez nel recupero.

Repubblica dura: “Fosse pattinaggio, Inter avrebbe vinto. Ora Chivu e i suoi capiscano che…”- immagine 2
Getty

E arriva il commento duro di Repubblica, che analizza così la prestazione dei nerazzurri: "Se il calcio fosse il pattinaggio artistico, o il dressage, probabilmente le palette dei giudici avrebbero premiato l'Inter, bellina nel primo tempo e a tratti bellissima nel secondo, globalmente migliore dell'Atletico per occasioni e per gioco.

Repubblica dura: “Fosse pattinaggio, Inter avrebbe vinto. Ora Chivu e i suoi capiscano che…”- immagine 3
Getty

Ma il calcio non funziona così, si contano i palloni finiti in rete, ed è il momento che Chivu e i suoi lo capiscano".

Leggi anche
Chivu: “Si prende gol anche a uomo. Non voglio mettere Carlos in difficoltà,...
Atletico, Simeone: “Inter ci ha messo in difficoltà, cambi decisivi. Il gol nel...

© RIPRODUZIONE RISERVATA