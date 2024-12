Non ho ancora parlato con Inzaghi, ma quando finiamo prima di andare via mi piacerebbe parlarci. È un allenatore fortissimo, con tante idee. Mi ha fatto piacere metterlo in grande difficoltà, sono molto giovane, mi piace imparare e se parli coi migliori puoi solo migliorare. Abbiamo fatto una partita di coraggio, faccia a faccia. Non abbiamo nessuna paura e lo hanno sentito. Sono venuto tante volte a vedere l'Inter, l'ho studiata tanta, ho visto delle grande partite qua, Inter in Champions sempre superiore. Oggi non l'ho vista, l'hanno dovuta sbloccare con un calcio piazzato, poi siamo andati più in difficoltà. Mi è mancata un po' di serenità con la palla. Dobbiamo fare di più con la palla, stiamo cercando la partita perfetta, questa è una partita che ti fa crescere.