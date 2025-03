Al termine di Milan-Como, Cesc Fabregas ha analizzato la gara in conferenza stampa. Il tecnico ribadisce che sul secondo gol della sua squadra non c'era fuorigioco. "Voglio chiedere scusa per il gesto che ho fatto all'arbitro: c'erano i miei 5 figli e ho sbagliato. L'educazione è la prima cosa. Chiedo scusa. Abbiamo giocato con coraggio. Grande partita: che possiamo fare di più?! Siamo il Como. Lo dovete dire voi, farlo risaltare: questa cosa non si vede tanto. Giocare così a San Siro con giocatori di 19-20 anni contro Walker, Theo, Leao che costano 80 milioni... Wow. Chiamatemi perdente, ma perdere così... Lasciatemi perdere così, con la nostra idea, la nostra identità. Il Milan ha talento, ma noi gioco di squadra, tattica, posizionamento: c'è tutto in questo Como. Il potenziale di questa squadra dice che il Como non è dove merita".