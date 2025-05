Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Cagliari, Cesc Fabregas , tecnico del Como, ha parlato così di Inter -Barcellona, gara a cui ha assistito live mercoledì sera.

"C’è un rapporto personale con le persone che ho incontrato. Tifavo Barcellona? In realtà volevo vedere una bella partita, e l’Inter mi piace. Partita storica, che si ricorderà per tanti anni, è stata una fortuna avere l'opportunità di viverla live. Stavo andando via dopo il gol di Raphinha, poi ho sentito un boato e sono rientrato. Ho visto i supplementari: una partita bellissima, da ricordare, da storia della Champions".