FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Fabregas: “Nico Paz? Zanetti non lavora al Real, una cosa la so sicuramente: non andrà all’Inter”

partite

Fabregas: “Nico Paz? Zanetti non lavora al Real, una cosa la so sicuramente: non andrà all’Inter”

Fabregas: “Nico Paz? Zanetti non lavora al Real, una cosa la so sicuramente: non andrà all’Inter” - immagine 1
Durante la conferenza stampa in vista di Cremonese-Como, il tecnico Cesc Fabregas ha parlato anche della situazione di Nico Paz
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la conferenza stampa in vista di Cremonese-Como, il tecnico Cesc Fabregas ha parlato anche della situazione di Nico Paz:

Fabregas: “Nico Paz? Zanetti non lavora al Real, una cosa la so sicuramente: non andrà all’Inter”- immagine 2
Getty Images

Sono giorni in cui si parla tanto di Nico Paz. Ne ha parlato Zanetti, dicendo che ha un ottimo rapporto con lui e da quello che sa lui tornerà al Real...

LEGGI ANCHE

"Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro.

Nico Paz
Getty Images

L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Si sta provando a vedere se può giocare o no domenica, ma meriterebbe di giocare, ci ha aiutato tantissimo. Poi siamo contenti con lui e vedremo che succederà in 4-5 settimane".

Leggi anche
Italiano: “Orsolini domani non ci sarà. Proveremo a chiudere bene con l’Inter, sul...
Marotta: “Inter-Roma decisiva, è di Chivu! Ai giocatori in scadenza dico che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA