Christian Burgess, capitano dell'Union Saint-Gilloise, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Bruxelles.

Cosa ha imparato la squadra dalle prime partite?

"Dobbiamo essere al massimo, giocare al top e mostrare quello di cui siamo capaci. L'Inter è una squadra top, sono in buona forma e dobbiamo essere al meglio delle nostre possibilità. Pensiamo di poter fare qualcosa di buono contro una squadra di altissimo livello: bisogna mostrare le nostre capacità ad alto ritmo".

C'è un giocatore dell'Inter che per te è un riferimento?

"Lautaro, chiaramente. Ma anche Akanji, che ha giocato nel Manchester City. Alla mia età devo focalizzarmi soprattutto su me stesso, sono capace di farlo. La difesa dell'Inter è ottima, ha un grande rendimento. Sono forti anche negli altri reparti. Noi cercheremo di fare del nostro meglio. In Italia ci sono grandissimi difensori, per me è una grande chance poterli affrontare domani".

Cosa è cambiato nelle ultime due settimane?

"Cerchiamo di essere tranquilli il più possibile. Il cambio di allenatore è qualcosa che può succedere, anche se stavolta è stato molto repentino. Non abbiamo avuto neanche il tempo di rifletterci su. Abbiamo accolto con piacere il nuovo allenatore. Continuiamo a concentrarci sul nostro lavoro. Pocognoli aveva un'altra ambizione, il nostro obiettivo è andare avanti con il nuovo mister. Fare bene in questa stagione".

Hai capito la scelta di Pocognoli di andare al Monaco?

"Sì, bisogna mettersi nei suoi panni. Posso capire. Era una sua decisione, spettava a lui capire cosa fare. Qui siamo stati un po' dispiaciuti, ma davanti a certe opportunità è difficile lasciarle andare. Noi l'abbiamo messa da parte ormai, pensiamo solo a fare del nostro meglio per vincere. Andiamo avanti".