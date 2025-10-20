Con il tempo i valori vengono fuori, sono partite che non vorresti mai cancellare perché dimostrano le zone di miglioramento e la qualità è talmente elevata che è necessario imparare altre strategie per essere competitivi. Siamo consapevoli di aver sfidato un avversario forte, siamo riusciti a fare gol e allo stesso tempo ci ha dato la possibilità che ci sono altre strategie da assimilare e mettere in campo da qui alla fine.