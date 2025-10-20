Intervenuto in conferenza stampa, Davide Nicola, tecnico della Cremonese, è tornato così sulla sconfitta contro l'Inter prima della sosta: “Lo considero come un apprendimento sul livello che serve quando si incontrano certe squadre in certi contesti.
Le parole del tecnico della Cremonese: "Con entusiasmo, forza e analisi in queste due settimane abbiamo lavorato a questo tipo di apprendimento"
Con il tempo i valori vengono fuori, sono partite che non vorresti mai cancellare perché dimostrano le zone di miglioramento e la qualità è talmente elevata che è necessario imparare altre strategie per essere competitivi. Siamo consapevoli di aver sfidato un avversario forte, siamo riusciti a fare gol e allo stesso tempo ci ha dato la possibilità che ci sono altre strategie da assimilare e mettere in campo da qui alla fine.
Per noi è stato un impegno importante: con entusiasmo, forza e analisi in queste due settimane abbiamo lavorato a questo tipo di apprendimento. Sono sicuro che con il tempo impareremo sempre più cose e a farle sempre meglio”.
