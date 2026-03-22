Le parole dell'allenatore nerazzurro al triplice fischio della gara del Franchi di stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 23:36)

Triplice fischio all'Artemio Franchi. L'Inter ha pareggiato contro la Fiorentina, vedendo ridurre il suo margine sulle inseguitrici. Della gara di stasera ha parlato anche Aleksandar Kolarov in conferenza stampa al triplice fischio al posto dello squalificato Chivu.

Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Firenze:

"Con la Coppa Italia sono quattro, ma in campionato soltanto tre le gare senza vittorie. La squadra ha iniziato bene e finito bene, è mancata solo la parte centrale. Qui non è mai facile, ma il risultato è giusto. Noi siamo a +6, è tutto nelle nostre mani.

Problema fisico o anche mentale?

“Lavoreremo su entrambe le cose. Cercheremo di migliorare su ciò che non è andato stasera, ma non voglio essere banale: siamo abituati alle vittorie e al fatto che l’Inter giochi bene, da parte vostra è tutto dovuto. Può capitare un calo, è successo anche alle altre, altrimenti non saremmo a +6. Siamo ottimisti, sappiamo su cosa migliorare e andiamo sulla nostra strada”.

Si potevano sfruttare meglio i primi minuti?

"Abbiamo segnato subito, potevamo sfruttare i primi minuti per chiuderla. Ci è mancato un po’ di lucidità, abbiamo speculato un pochino e questo non è nel nostro DNA. Cercheremo di migliorare su questi aspetti”.